TRT spikerinden Sivasspor Amedspor maçıyla ilgili olay iddia
TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Sivasspor-Amedspor maçıyla ilgili iddiası gündem oldu. Mutlu, maçtan sonra istifa edenleri açıkladı.

TFF 1. Lig'de haftanın en önemli maçı Sivas'ta oynanmıştı. Sivasspor ile Amedspor arasındaki mücadele 1-1 sonuçlanmıştı.
Maçta Sivasspor 21. dakikada Ethemi ile öne geçmiş, Amedspor 57. dakikada Diagne ile beraberliği sağlamıştı.

Amedspor yine takıldı: Şampiyonluk yarışı kızıştıAmedspor yine takıldı: Şampiyonluk yarışı kızıştı

Diagne'nin attığı gol VAR incelemesinden sonra verilmiş, Sivasspor cephesi de hakem kararlarına isyan etmişti.

"VAR VE AVAR HAKEMLERİ İSİFA ETTİ"

TRT spikeri Hünkar Mutlu, maçla ilgili olarak çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hünkar Mutlu, VAR’da görev yapan Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen’in istifa ettiğini ileri sürdü.
Büyük Sivas'taki habere göre Mutlu, Sivasspor Başkanı Burak Özçoban’ın, Büyük Sivas TV’de yaptığı “Arkadaşlar hatalarını anladılar ve gerekeni yaptılar” ifadelerini kullandığını da bildirdi.b
İşte Hünkar Mutlu'nun paylaşımı:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

