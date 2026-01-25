Amedspor yine takıldı: Şampiyonluk yarışı kızıştı

Amedspor yine takıldı: Şampiyonluk yarışı kızıştı
Yayınlanma:
Sivasspor - Amedspor maçında kazanan çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Amedspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Esenler Erokspor'un galibiyetiyle şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

1. Lig’in 22. haftasında Sivasspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında ev sahibi ekip Valon Ethemi’nin kaydettiği golle öne geçti. Amedspor’a beraberliği getiren golü 57. dakikada Mbaye Diagne attı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si durdurulamıyorAcun Ilıcalı'nın Hull City'si durdurulamıyor

LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI

Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Amedspor, liderliğini sürdürdü. Ancak en yakın takipçisi Esenler Erokspor’un kazandığı haftada alınan bu beraberlik şampiyonluk yarışını kızıştırdı. Taraflar arasındaki puan farkı 2’ye indi. 29 puandaki Sivasspor ise 12. sırada kaldı.

yazi-24.jpg

TARAFTARLARDAN ALKIŞ TOPLAYAN KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesi Sivasspor taraftarlarının hazırladığı koreografi beğeni topladı. Tribünlerde kırmızı-beyaz kartonlar açılırken koreografinin ortasında bir taraftarın gömleğini açarak Türk bayrağını gösterdiği figüre yer verildi. Ayrıca tribünlerde açılan pankartta “Bayrağın rengi, vatanın canıyız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

