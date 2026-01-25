Acun Ilıcalı'nın Hull City'si durdurulamıyor

İngiltere Championship’in 29. haftasında Hull City sahasında Swansea ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede turuncu-siyahlılar, 2-1 galip geldi.

Hull City’ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Oli McBurnie (P) ve 39. dakikada Regan Slater kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 59. dakikada Liam Cullen’den geldi.

HULL CITY 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı’nın Hull City’si galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 50 puana ulaşan turuncu-siyahlılar, 4. sıraya yükseldi. 36 puandaki Swansea, 16. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP BLACKBURN ROVERS

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Blackburn Rovers’a konuk olacak. Swansea ise deplasmanda Watford ile karşılaşacak.