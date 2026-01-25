Galatasaray'da Icardi şaşkınlığı: Maç sonu hareketi olay oldu

Galatasaray'da Icardi şaşkınlığı: Maç sonu hareketi olay oldu
Yayınlanma:
Fatih Karagümrük'ü 3-1 geçen Galatasaray'da Mauro Icardi, kutlamalara katılmadan doğrudan soyunma odasına gitti. Arjantinli futbolcu stattan menajeri Elio Pino ile ayrıldı.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 1 ve 51. dakikalarda Gabriel Sara, 55. dakikada ise Victor Osimhen kaydetti. Fatih Karagümrük’ün tek golü ise 27. dakikada Barış Kalaycı’dan geldi.

ICARDI DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Galibiyetin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, kutlama yapmak için bir süre daha sahada kalırken Mauro Icardi’den sürpriz bir hamle geldi.

icardi-mac-sonu-direkt-soyunma-odasina-gitti.jpg

MENAJERİYLE STATTAN AYRILDI

Arjantinli futbolcunun son düdüğün çalmasının ardından doğrudan soyunma odasına gittiği görüldü. Kutlamalara katılmayan Mauro Icardi, menajeri Elio Pino ile birlikte stattan ayrıldı.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN GELDİ

Pino’nun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için yönetimle görüşmeye geldiği biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

