TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16'ıncı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları yarın ve pazar günü yapılacak.

HANGİ MAÇLAR TRT'DE?

Programla birlikte yayınlanacak maçlar da belli oldu.

TVF'nin açıklamasına göre haftanın dev maçı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Ayrıca Fenerbahçe Medicana-Zerenspor, Aras Kargo-Göztepe maçları da TRT Spor Yıldız'ın yayın programında yer alıyor.

Maçlar ve yayın programı açıklandı.

Program şöyle:

CUMARTESİ:

14.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

14.00 İlbank-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

19.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Atatürk)

18 OCAK PAZAR:

19.00 Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank)

