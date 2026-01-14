Adhuoljok Malual imzayı attı: VakıfBank İtalyan transferini resmen açıkladı

Adhuoljok Malual imzayı attı: VakıfBank İtalyan transferini resmen açıkladı
Yayınlanma:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde son şampiyon olan, şu anda da liderliğini sürdüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı transfer ettiğini resmen açıklandı.

whatsapp-image-2026-01-14-at-15-22-37.jpeg

İmzayı atan 25 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

"ÇILGINCA BİR HİSTİ"

Formayı giyen ve VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Adhuoljok şu ifadeleri kullandı:

whatsapp-image-2026-01-14-at-15-17-56.jpeg

"Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsatın karşıma çıkması çılgınca bir histi, çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim."

whatsapp-image-2026-01-14-at-15-21-47.jpeg

İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Adhuoljok, son olarak İtalyan ekibi Wash4Green Monviso Volley'de forma giydi.
1.93 boyundaki voleybolcu pasör çaprazı olarak görev yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

