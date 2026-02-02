Trafik kazası geçirmişti: Galatasaray'a geri döndü

21 yaşındaki genç futbolcu Eyüp Aydın, sezon başında Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralanmıştı.

Karadeniz ekibi ile Eyüp Aydın'ın sözleşmesi feshedildi ve oyuncu Galatasaray'a geri döndü.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Eyüp Aydın, geçtiğimiz günlerde trafik kazasına karışmıştı.

Samsunspor, ''Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

KASIMPAŞA DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın ile anlaşma sağladı.

Transfer sürecinde önemli bir aşama kaydedilirken, Kasımpaşa yönetiminin Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği belirtildi.

İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü, Galatasaray'ın yanıtının beklendiği kaydedildi.

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor ile 6 maçta forma giyen Eyüp Aydın, gol veya asist katkısı veremedi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.