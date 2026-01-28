Galatasaray Samsunspor'a kiralamıştı: Trafik kazası geçirdi

Samsunspor genç oyuncusu Eyüp Aydın'ın trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Eyüp sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanmıştı.

Süper Lig ekibi Samsunspor, genç oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Karadeniz ekibi, genç oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını, tedbir amaçlı kontrollerin yapıldığını belirtti. Eyüp sezon başında Galatasaray'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak Samsunspor'a kiralanmıştı.fwefwe.jpg

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Eyüp Aydın, Samsunspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 6 maçta görev aldı, toplamda 328 dakika sahada kaldı.
Genç oyuncu henüz gol veya asist katkısı yapmasa da orta sahada mücadele gücüyle dikkat çekiyor.

  • Yaş: 21 (Doğum tarihi: 2 Ağustos 2004)
  • Mevki: Merkez orta saha
  • Boy: 1,81 m
  • Milli Takım: Türkiye U21 – 8 maç, 0 gol
  • Sözleşme: Samsunspor ile 30 Haziran 2026’ya kadar
  • Maç: 6
  • İlk 11: 4 kez
  • Yedek: 2 kez
  • Toplam Süre: 328 dakika
  • Gol: 0
  • Asist: 0
  • Kart: 1 sarı kart
  • 21 Aralık 2025 – Göztepe vs Samsunspor: 73 dakika sahada, gol/asist yok
  • 14 Aralık 2025 – Samsunspor vs Başakşehir: 33 dakika sahada
  • 5 Aralık 2025 – Galatasaray vs Samsunspor: 46 dakika sahad

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

