Trabzonspor'u Muçi kurtardı: Hasrete son verdi

Yayınlanma:
Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaştığı Kocaelispor'u Muçi'nin 90+1'de attığı golle 2-1 yendi ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ilk 11'i belli olduFenerbahçe'nin Alanyaspor ilk 11'i belli oldu

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.
90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DETAYLAR

  • Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
  • Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
  • Kocaelispor: Jovanovic (Dk. 45 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 57 Balogh), Haidara, Linetty (Dk. 90+4 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Churlinov (Dk. 45 Show), Petkovic
  • Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Cihan Çanak), Oulai (Dk. 86 Nwakaeme), Folcarelli, Zubkov, Muçi (Dk. 90+4 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk. 81 Bouchouari), Augusto
  • Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto, Dk. 90+1 Muçi (Trabzonspor)
  • Sarı kartlar: Dk. 74 Mustafa Eskihellaç, Dk. 77 Muçi (Trabzonspor), Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Kaynak:AA

