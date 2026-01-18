Fenerbahçe'nin Alanyaspor ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
HAKEM MEHMET TÜRKMEN
Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
VAR'da Alper Çetin, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev alacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu:
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Ogundu
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA
Alanyaspor, ''Yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ianis Hagi’nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir. Tedavilerine başlanan futbolcularımız Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır'' ifadelerini kullanarak iki futbolcusunun Fenerbahçe karşısında oynayamayacağını duyurdu.