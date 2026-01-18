Fenerbahçe'nin Alanyaspor ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Olcay Şahan Bursaspor'u liderlikten etti

HAKEM MEHMET TÜRKMEN

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

VAR'da Alper Çetin, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev alacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu:

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Ogundu

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Alanyaspor, ''Yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ianis Hagi’nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir. Tedavilerine başlanan futbolcularımız Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır'' ifadelerini kullanarak iki futbolcusunun Fenerbahçe karşısında oynayamayacağını duyurdu.