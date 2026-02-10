Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Tedesco iyi düşünmeli

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Tedesco iyi düşünmeli
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği galibiyetinden sonra gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Maç öncesi Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atan Ömer Üründül, Tedesco'yu uyardı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı ve gözler deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak lig maçına çevrildi.
Sarı lacivertli takımın Başkent temsilcisini yendiği maçı değerlendiren spor yazarı Ömer Üründül, Trabzonspor maçı öncesi olay yaratacak bir iddiada bulundu ve teknik direktör Domenico Tedesco'yu uyardı.

Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurduAhmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında 17 dakikaya 3 gol sığdırdığını belirten Üründül, Sabah'taki yazısında "İkinci yarıda Gençlerbirliği tempolu ve atak başladı. Farkı da 2'ye indirdiler. Ondan sonra da arka arkaya tehlikeli hücum girişimleri gündeme geldi. Çünkü Asensio defans yapmıyor, Kante fizik olarak hiç hazır değil, Talisca da pres yapmıyor. Bütün iş takımın en başarılı ismi Guendouzi'nin üzerine bindi.

Ömer Üründül'den Galatasaray taraftarına eleştiriler - Galatasaray Gazetesi

Nihayet Tedesco uyandı, İsmail-Kante değişikliğini yaptı. Sonra Asensio ve Talisca'yı çıkarıp Fred'i de alınca, orta sahada Fred-İsmail-Guendouzi üçlüsü hem takım savunmasını güvence altına aldı hem de tekrar Fenerbahçe'nin etkili atakları başlamış oldu. Sonuçta Fenerbahçe geceyi üç puanla kapattı" yorumunu yaptı.

"OOSTERWOLDE MAÇI TAMAMLAYAMAZ"

Guendouzi'nin gerçek bir profesyonel oldugunu vurgulayan Ömer Üründül, Tedesco'yu Oosterwolde için de uyardı.

Trabzonspor maçı öncesi Oosterwolde ve Talisca için olay iddia: "Üstüne basa basa söylüyorum" | NTVSpor

Üründül, "Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu. Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz. Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem. Asensio'nun mükemmel asisti ve Oğulcan'ın fair-play'i takdir edilecek cinstendi. Dün gece verilen penaltı pozisyonunda dünyanın hiçbir yerinde VAR devreye girmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Spor
NBA'de kavga çıktı: Ortalık bir anda karıştı
NBA'de kavga çıktı: Ortalık bir anda karıştı
Amedspor'un TFF ziyareti rakibini karıştırdı
Amedspor'un TFF ziyareti rakibini karıştırdı
Bahis cezası alan teknik direktörün görevine 1 ay sonra son verdiler: Bir de teşekkür ettiler
Bahis cezası alan teknik direktörün görevine 1 ay sonra son verdiler: Bir de teşekkür ettiler