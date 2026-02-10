Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi olay iddia: Tedesco iyi düşünmeli

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı ve gözler deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak lig maçına çevrildi.

Sarı lacivertli takımın Başkent temsilcisini yendiği maçı değerlendiren spor yazarı Ömer Üründül, Trabzonspor maçı öncesi olay yaratacak bir iddiada bulundu ve teknik direktör Domenico Tedesco'yu uyardı.

Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında 17 dakikaya 3 gol sığdırdığını belirten Üründül, Sabah'taki yazısında "İkinci yarıda Gençlerbirliği tempolu ve atak başladı. Farkı da 2'ye indirdiler. Ondan sonra da arka arkaya tehlikeli hücum girişimleri gündeme geldi. Çünkü Asensio defans yapmıyor, Kante fizik olarak hiç hazır değil, Talisca da pres yapmıyor. Bütün iş takımın en başarılı ismi Guendouzi'nin üzerine bindi.

Nihayet Tedesco uyandı, İsmail-Kante değişikliğini yaptı. Sonra Asensio ve Talisca'yı çıkarıp Fred'i de alınca, orta sahada Fred-İsmail-Guendouzi üçlüsü hem takım savunmasını güvence altına aldı hem de tekrar Fenerbahçe'nin etkili atakları başlamış oldu. Sonuçta Fenerbahçe geceyi üç puanla kapattı" yorumunu yaptı.

"OOSTERWOLDE MAÇI TAMAMLAYAMAZ"

Guendouzi'nin gerçek bir profesyonel oldugunu vurgulayan Ömer Üründül, Tedesco'yu Oosterwolde için de uyardı.

Üründül, "Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu. Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz. Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem. Asensio'nun mükemmel asisti ve Oğulcan'ın fair-play'i takdir edilecek cinstendi. Dün gece verilen penaltı pozisyonunda dünyanın hiçbir yerinde VAR devreye girmez" ifadelerini kullandı.