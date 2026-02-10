Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu. Çakar, Fenerbahçe'nin sahadan galip ayrılacağını belirtti.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek topladığı 49 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 45 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

AHMET ÇAKAR'DAN DERBİ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, kritik mücadeleye dair tahminde bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan ''Beyaz Futbol'' programında değerlendirmeler yapan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

