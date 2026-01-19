13 Mart 2025'te Fatih Tekke ve ekibi ile 4.5 yıllık imza atan Trabzonspor yönetimi henüz 1 sene dolmadan zam kararı aldı.

Tekke ve ekibinin ilk yapılan sözleşmede 30 milyon lira alacağı belirtilmişti.

FATİH TEKKE VE EKİBİNE DEV ZAM

Trabzonspor, Tekke ve ekibinin yeni maaşını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: