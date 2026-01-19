Trabzonspor 1 sene dolmadan Fatih Tekke'ye dev zam yaptı

Trabzonspor 1 sene dolmadan Fatih Tekke'ye dev zam yaptı
Yayınlanma:
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam yapıldığını açıkladı. 13 Mart 2025'te göreve gelen Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak.

13 Mart 2025'te Fatih Tekke ve ekibi ile 4.5 yıllık imza atan Trabzonspor yönetimi henüz 1 sene dolmadan zam kararı aldı.
Tekke ve ekibinin ilk yapılan sözleşmede 30 milyon lira alacağı belirtilmişti.

Eyüpspor 90+5'te yıkıldıEyüpspor 90+5'te yıkıldı

FATİH TEKKE VE EKİBİNE DEV ZAM

Trabzonspor, Tekke ve ekibinin yeni maaşını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

  • Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
  • Yapılan anlaşmaya göre;
  • Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.
  • Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Spor
Fenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldi
Fenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldi
Can Armando Güner'in menajeri tüm yaşananları tek tek açıkladı
Can Armando Güner'in menajeri tüm yaşananları tek tek açıkladı