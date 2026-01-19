Trabzonspor 1 sene dolmadan Fatih Tekke'ye dev zam yaptı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam yapıldığını açıkladı. 13 Mart 2025'te göreve gelen Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak.
13 Mart 2025'te Fatih Tekke ve ekibi ile 4.5 yıllık imza atan Trabzonspor yönetimi henüz 1 sene dolmadan zam kararı aldı.
Tekke ve ekibinin ilk yapılan sözleşmede 30 milyon lira alacağı belirtilmişti.
FATİH TEKKE VE EKİBİNE DEV ZAM
Trabzonspor, Tekke ve ekibinin yeni maaşını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
- Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
- Yapılan anlaşmaya göre;
- Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.
- Kamuoyuna duyurulur.