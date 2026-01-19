Eyüpspor 90+5'te yıkıldı

Süper Lig'de Konyaspor ve Eyüpspor arasında oynanan mücadele 1-1 bitti. Konyaspor'a 1 puanı getiren golü 90+5'te Jackson Muleka kaydetti.

Süper Lig’in 18’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor’a 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17’nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Deniz Türüç’ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.
20’nci dakikada Svendson’un ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Umut Nayir’ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.

40’ıncı dakikada Deniz Türüç’ün içeriye ortasında Bjorlo’nun şutunu defans çizgiden çıkardı.
50’nci dakikada Legowski’nin ceza alanı sağ tarafından ortasında Baran Ali’nin şutunu kaleci uzaklaştırmak istedi. Boşta kalan topa vuran Metehan’ın şutu ağlarla buluştu: 0-1.
75’inci dakikada topla birlikte ceza alanına ilerleyen Torres’in şutu az farkla üstten auta çıktı.
90+5’de Berkan’ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Melih Bostan’ın şutu defanstan sekti. Topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

DETAYLAR

  • STAT: Konya Büyükşehir
  • HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran
  • TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır,- Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme (Dk.55 Arif Boşluk), Andzouana(Dk.79 Melih Bostan), Jevtovic(Dk.55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Muleka, Svendsen(Dk. Enis Bardhi), Deniz Türüç, Umut Nayir
  • İKAS EYÜPSPOR: Jankat,- Onguene, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Arda Yavuz(Dk.64 Radu), Baran Ali, Legowski(Dk.82 Raux Yao), Umut Bozok(Dk.82 Sadia), Pintor(Dk.64 Angel Torres), Metehan Altunbaş(Dk.77 Calegari), Taşkın İlter
  • GOLLER: Dk.90+5 Muleka (Konyaspor) Dk.50 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor)
  • SARI KARTLAR: Onguene, Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor)

Kaynak:DHA

