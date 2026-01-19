Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor: İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM OZAN ERGÜN

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da ise Murat Altan olacak.
Beşiktaş, ligde 29 puanla 5. sırada bulunuyor.
15 puanı bulunan Kayserispor ise 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu:

2024/11/08/hbbjk.jpg

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Milot Rashica, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Kayserispor'un ilk 11'i: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

