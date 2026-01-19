Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

İngiliz devi Süper Lig'den geri çağırıyor

HAKEM OZAN ERGÜN

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak.

VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da ise Murat Altan olacak.

Beşiktaş, ligde 29 puanla 5. sırada bulunuyor.

15 puanı bulunan Kayserispor ise 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Milot Rashica, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Kayserispor'un ilk 11'i: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha