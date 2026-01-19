İngiliz devi Süper Lig'den geri çağırıyor: İşte nedeni

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e üzücü haber geldi.

GERİ ÇAĞIRIYORLAR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Fatih Karagümrük'e kiralanan David Datro Fofana'yı geri çağıracak.

Haberin devamında oyuncunun başka bir takıma transfer olacağı belirtildi.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 15 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Göztepe'de forma giymişti.

LİGİN SON SIRASINDA BULUNUYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 2 galibiyet alırken, 3 beraberlik yaşadı ve sahadan 13 kez yenilgiyle ayrıldı.

9 puan toplayabilen Fatih Karagümrük, ligin son sırasında 18. sırada yer alıyor.