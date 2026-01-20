Toreira'dan ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama: Önceliğim ailem

Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısına katılan Lucas Torreira, ayrılmak istediği iddialarına cevap verdi.

Önce maçla ilgili konuşan Torreira, "Bu anlarda birlik mesajı vermek önemli. Okan hocamın söylediklerine ek olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçta puan kazanmak önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız. Birlik olmalıyız. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli bir takımız. Süper Lig'in son şampiyonuyuz. Türkiye Kupası'nın da son sahibiyiz. Süper Kupa'da taraftarımızı mutlu edemedik ama ligde de hala lideriz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer almak istiyoruz. Yarın iyi bir sonuç alırsak, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz" dedi.

"3.5 SENEDEN ÇOK KEYİF ALDIM"

Torreira, daha sonra da ayrılık iddiasıyla ilgili insanlara karşı dürüst olmak istediğini belirterek, "Hiçbir şey uydurmak istemiyorum. Galatasaray'da oynamaktan mutluyum. Bu takımda geçirdiğim 3,5 seneden çok keyif aldım. Hocamız ile ağladığımız zamanlar oldu. Bazıları mutluluktan, bazıları da üzüntüden. Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam, sağlık açısından iyi bir dönem geçirmiyor. Futbolculuğumun dışında ben bir oğulum ve kardeşim. Ailenin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma. Ayrıca benim önceliğim her zaman ailem olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklama

Torreira şöyle devam etti:

"Ben, her zaman kalbimden konuştum. İlk günden beri bu formaya kendimi adadım. Babam, bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Taraftarımıza, Okan hocaya ve takıma bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Ailenizden uzak kaldığınızda bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Buradan gidersem benden duyarsınız zaten. Daha bir şey söylemedim. Mücadele edeceğim. Sakin olmak ve Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak önemli. Burada en önemli şey Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir."