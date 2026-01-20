Toreira'dan ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama: Önceliğim ailem

Toreira'dan ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama: Önceliğim ailem
Yayınlanma:
Galatasaray'dan ayrılmak istediği ileri sürülen Lucas Torreira, önceliğinin her zaman ailesi olacağını söyledi.

Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısına katılan Lucas Torreira, ayrılmak istediği iddialarına cevap verdi.
Önce maçla ilgili konuşan Torreira, "Bu anlarda birlik mesajı vermek önemli. Okan hocamın söylediklerine ek olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçta puan kazanmak önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız. Birlik olmalıyız. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli bir takımız. Süper Lig'in son şampiyonuyuz. Türkiye Kupası'nın da son sahibiyiz. Süper Kupa'da taraftarımızı mutlu edemedik ama ligde de hala lideriz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer almak istiyoruz. Yarın iyi bir sonuç alırsak, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg"3.5 SENEDEN ÇOK KEYİF ALDIM"

Torreira, daha sonra da ayrılık iddiasıyla ilgili insanlara karşı dürüst olmak istediğini belirterek, "Hiçbir şey uydurmak istemiyorum. Galatasaray'da oynamaktan mutluyum. Bu takımda geçirdiğim 3,5 seneden çok keyif aldım. Hocamız ile ağladığımız zamanlar oldu. Bazıları mutluluktan, bazıları da üzüntüden. Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam, sağlık açısından iyi bir dönem geçirmiyor. Futbolculuğumun dışında ben bir oğulum ve kardeşim. Ailenin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma. Ayrıca benim önceliğim her zaman ailem olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklamaGalatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklama

Torreira şöyle devam etti:
"Ben, her zaman kalbimden konuştum. İlk günden beri bu formaya kendimi adadım. Babam, bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Taraftarımıza, Okan hocaya ve takıma bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Ailenizden uzak kaldığınızda bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Buradan gidersem benden duyarsınız zaten. Daha bir şey söylemedim. Mücadele edeceğim. Sakin olmak ve Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak önemli. Burada en önemli şey Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir."

Kaynak:AA

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Spor
Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti
Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı: Galatasaray ciddi kar etti
Bahis soruşturması milli takıma da sıçradı
Bahis soruşturması milli takıma da sıçradı