Tolgahan Kiraz şampiyon oldu

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları, Ankara'da yapıldı.

ORAK VE ÖZCAN KARŞILAŞTI

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde Turgay Orak ile Yılmaz Özcan karşı karşıya geldi.

Turgay Orak'ı 40-24 yenen Yılmaz Özcan, etap birinciliğini elde etti. İbrahim Hayri Altuntaşlar ve Berkay Karakurt ise final etabını 3. sırada tamamladı.

GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU TOLGAHAN KİRAZ

Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Tolgahan Kiraz ulaştı.

TURGAY ORAK ÜÇÜNCÜ, BİROL UYMAZ DÖRDÜNCÜ

Genel klasmanda Berkay Karakurt ikinci, Turgay Orak üçüncü ve Birol Uymaz dördüncü oldu.

3 bant bilardo 2026 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.