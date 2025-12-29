Tolgahan Kiraz şampiyon oldu
Ankara'da yapılan 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Tolgahan Kiraz şampiyon oldu.
3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları, Ankara'da yapıldı.
ORAK VE ÖZCAN KARŞILAŞTI
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde Turgay Orak ile Yılmaz Özcan karşı karşıya geldi.
Turgay Orak'ı 40-24 yenen Yılmaz Özcan, etap birinciliğini elde etti. İbrahim Hayri Altuntaşlar ve Berkay Karakurt ise final etabını 3. sırada tamamladı.
GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU TOLGAHAN KİRAZ
Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Tolgahan Kiraz ulaştı.
TURGAY ORAK ÜÇÜNCÜ, BİROL UYMAZ DÖRDÜNCÜ
Genel klasmanda Berkay Karakurt ikinci, Turgay Orak üçüncü ve Birol Uymaz dördüncü oldu.
3 bant bilardo 2026 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.