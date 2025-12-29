Tolgahan Kiraz şampiyon oldu

Tolgahan Kiraz şampiyon oldu
Yayınlanma:
Ankara'da yapılan 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Tolgahan Kiraz şampiyon oldu.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları, Ankara'da yapıldı.

ORAK VE ÖZCAN KARŞILAŞTI

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde Turgay Orak ile Yılmaz Özcan karşı karşıya geldi.

Mısır ve Güney Afrika son 16 turundaMısır ve Güney Afrika son 16 turunda

Turgay Orak'ı 40-24 yenen Yılmaz Özcan, etap birinciliğini elde etti. İbrahim Hayri Altuntaşlar ve Berkay Karakurt ise final etabını 3. sırada tamamladı.

GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU TOLGAHAN KİRAZ

Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Tolgahan Kiraz ulaştı.

TURGAY ORAK ÜÇÜNCÜ, BİROL UYMAZ DÖRDÜNCÜ

Genel klasmanda Berkay Karakurt ikinci, Turgay Orak üçüncü ve Birol Uymaz dördüncü oldu.

3 bant bilardo 2026 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı
Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcuya tutuklama talebi: Flaş şike iddiası
Bahis soruşturmasında 14 futbolcuya tutuklama talebi: Flaş şike iddiası