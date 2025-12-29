Mısır ve Güney Afrika son 16 turunda

Mısır ve Güney Afrika son 16 turunda
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Mısır'ın ardından Güney Afrika da son 16 turuna kalmayı başardı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) B Grubu mücadeleleri tamamlandı.

Rafa Silva krizinin nedenini açıkladıRafa Silva krizinin nedenini açıkladı

Marakeş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zimbabve ile Güney Afrika karşılaştı.

Güney Afrika, 7. dakikada Tshepang Moremi ile 1-0 öne geçerken Zimbabve, 19. dakikada Tawanda Maswanhise ile beraberliği yakaladı.

Güney Afrika, maçın 50. dakikasında Lyle Foster ile tekrar öne geçti fakat 73. dakikada Aubrey Modiba'nın kendi kalesine attığı golle durum 2-2 oldu.

GÜNEY AFRİKA SON 16'DA

Maçın 82. dakikasında Oswin Appollis'in penaltı golüyle skoru 3-2 yapan Güney Afrika, son 16 turuna kalan taraf oldu.

MISIR BERABERE KALDI

Günün diğer maçında daha önceden son 16 turunu garantileyen Mısır, Angola ile 0-0 berabere kaldı.

Oynanan üçüncü maçların ardından B Grubu'nu Mısır, 7 puanla zirvede, Güney Afrika ise 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

Angola, 2 puanla üçüncü, Zimbabve ise 1 puanla son basamakta yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı
Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcuya tutuklama talebi: Flaş şike iddiası
Bahis soruşturmasında 14 futbolcuya tutuklama talebi: Flaş şike iddiası
Cenk Tosun'dan Barış Alper Yılmaz itirafı: Çık lan odadan dedim
Cenk Tosun'dan Barış Alper Yılmaz itirafı: Çık lan odadan dedim