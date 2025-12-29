Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı

Sezon başında Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, eski takım arkadaşı Rafa Silva'nın form düşüklüğü ve mutsuzluğu hakkında konuştu.

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Tayfur Bingöl, Rafa Silva ile arasındaki samimi ilişkiye dikkat çekerek, Portekizli futbolcunun Beşiktaş’taki son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, Rafa Silva’yı Quaresma’dan sonra siyah-beyazlı formayı giyen en yetenekli oyuncu olarak nitelendirirken, yıldız ismin mental anlamda beklentilerinin karşılık bulmadığını ifade etti.

''KAPTANLIK VE 10 NUMARA VERİLMEDİĞİ İÇİN...''

Tecrübeli futbolcu açıklamasında, "Benim görüşüm; kaptanlık ve 10 numara verilmediği için enerjisi düştü. O çok özel bir oyuncu ve Beşiktaş'ın ona bunu hissettirmesi gerekiyordu. Rafa’nın en büyük özelliği saha içerisinde kaptanlık rolünü üstlenmesidir. Eğer 10 numaralı forma ve kaptanlık bandı kendisine verilseydi, sahadaki her şey kesinlikle düzelirdi" dedi.

''BÜTÜN ENERJİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ''

Konuşmasını sürdüren Bingöl, "Aynı yerde yemek yiyoruz, aynı ortamlarda bulunuyoruz. Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyor ve kulüp için her şeyi yapmak istiyor. Ancak bu bahsettiğim değerlerin eksikliği büyük ihtimalle bütün enerjisini aşağı çekti" ifadelerini kullandı.