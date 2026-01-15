THY veda etti
Türk Hava Yolları, Almanya'nın Stuttgart takımına 3-0 yenilince 2026 CEV Kupası'na veda etti.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası 8’li Finaller Turu’nda Almanya'nın Stuttgart takımına 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçta rakibini 3-2 yenmişti.
Almanya'da oynanan maçta ise THY, 3 seti de kaybetti.
Allianz MTV Stuttgart takımı Türk Hava Yolları karşısında setleri 25-20, 25-21, 25-21 önde tamamlayarak turu geçti.
GÖZLER VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NE ÇEVRİLDİ
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'ndan elenince gözler Vodafone Sultanlar Ligi'ne çevrildi.
Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik
THY, ligde cumartesi günü deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'le karşı karşıya gelecek.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde THY, 15 maçta 7 galibiyet, 8 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.