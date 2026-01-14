Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik

Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'ne U18 Kadın Milli Takımımız fırtına gibi başladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelere galibiyetle girdik.

Elemelerde B Grubu'nda yer alan millilerimiz, ilk maçında Romanya'ı adeta ezip de geçti.

Setler 25-11, 25-20 ve 25-14 biterken, maçı 3-0 kazandık.

SIRADA SIRBİSTAN VAR

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında 15 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

TRT'ye voleybol isyanı: Spikerlere dayanamadılar

Hristo Botev Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Bulgaristan Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

U18 Kadın Milli Takımımız, elemeleri şampiyon olarak tamamlaması halinde 1-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Millilerimiz, elemeleri şampiyon olarak tamamlamaması halinde ise Mart ayında düzenlenecek 2. Raunt Elemelerine katılacak.