Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik

Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik
Yayınlanma:
Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'ne fırtına gibi girdik. U18 Milli Voleybol Takımımız Romanya'yı set vermeden ezip de geçti.

Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'ne U18 Kadın Milli Takımımız fırtına gibi başladı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelere galibiyetle girdik.

https-tvf-org-tr-storage-82114-01kewd9kb5tk1x3sgece9td0h0.jpeg

Elemelerde B Grubu'nda yer alan millilerimiz, ilk maçında Romanya'ı adeta ezip de geçti.
Setler 25-11, 25-20 ve 25-14 biterken, maçı 3-0 kazandık.

SIRADA SIRBİSTAN VAR

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında 15 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

TRT'ye voleybol isyanı: Spikerlere dayanamadılarTRT'ye voleybol isyanı: Spikerlere dayanamadılar

Hristo Botev Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Bulgaristan Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

https-tvf-org-tr-storage-82116-01kewd9kbzm36n5c4n2b5dj8qa.jpeg

U18 Kadın Milli Takımımız, elemeleri şampiyon olarak tamamlaması halinde 1-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

whatsapp-image-2026-01-14-at-13-02-40.jpeg

Millilerimiz, elemeleri şampiyon olarak tamamlamaması halinde ise Mart ayında düzenlenecek 2. Raunt Elemelerine katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Spor
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı
Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı