TRT'ye voleybol isyanı: Spikerlere dayanamadılar

Yayınlanma:
Bir voleybol yorumcusunun, yayıncı kuruluş TRT'ye tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, spikerlerin performansı nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT’ye ilginç bir tepki yükseldi

MAÇLARIN SPİKERSİZ YAYINLANMASINI İSTEDİ

Sosyal medyada voleybol yorumculuğu yapan bir yayıncı, TRT spikerlerine tepki göstererek maçların spiker olmadan yayınlanmasını talep etti.

TARAFTARLAR DA DESTEK VERDİ

Genç yorumcunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken pek çok taraftar da bu isyana destek verdi.

bgfdd.jpg

TRT’ye seslenen genç yorumcunun sözleri şu şekilde:

  • Sevgili TRT, maçları spikersiz istiyoruz. Gerçekten spikersiz istiyoruz. Spikerler kapatılsın. Vallahi spikerleri istemiyoruz ya. Ya maçın sesini versinler, topun sesini versinler, antrenörlerin deyimlerini duyalım, maç içerisinde neler söylüyorlar onları dinleyelim, molaları dinleyelim ama lütfen şu spikerleri ya antene ‘direk’ diyor kardeşim yok minare. Antene ‘direk’ diyor ya yok minare kule atakule. Bir spiker Sinead Jack demeyi bilmiyorsa bıraksın kardeşim ya. Kusura bakma bak diğerleri, Sitisiyak diyor, Aköz diyor. Yani oyunculara soyadlarıyla sanki şey bir ara şey maçı izliyorum zannettim ya. NBA maçı tamam mı? Oyunculara soyadlarıyla falan,
  • Abi neler yaşıyorsunuz? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Liyakat ama. İşte onu oraya koyan zaten. yani sıkıntılı. Koyan zaten. Bak, her hafta konuşuyoruz. Her hafta aynı problemi. Kaçıncı ya? Kaçıncı hoca? Ya spikersiz yapın ya. Vallahi istemiyoruz spiker filan. Lanet olsun spiker istemiyorum ya.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

