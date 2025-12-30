TFF'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Tokyo teşekkürü

TFF'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Tokyo teşekkürü
TFF'nin Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na ziyarette bulunurken Tokyo için teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile birlikte eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

ÖNEMLİ ZİYARET

Ankara’da gerçekleşen görüşmede engelli sporlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve engelli millî takımların elde ettiği başarılar ele alındı.
Engelli bireylerin spor yoluyla sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması ve toplumun bu alana daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda ortak görüş ortaya çıktı.
2026 yılına yönelik faaliyet planları, sporcuların gelişimi için sağlanacak destekler ve sosyal hayata entegrasyon süreçleri değerlendirildi.

ÇAVUŞOĞLU'NA TOKYO TEŞEKKÜRÜ

Kerim Vural, Çavuşoğlu’na Tokyo’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’ndaki katkılarından dolayı teşekkür etti.
Görüşmenin sonunda Çavuşoğlu’na, olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Millî Takımı ve teknik heyetinin imzaladığı Millî Takım forması ile plaket takdim edildi. Ziyaret, engelli sporlarının gelişimi ve toplumsal destek konularında önemli mesajlar içerdi.

