TFF açıkladı: Gelişim liglerinde kara tablo

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü, 2025-2026 sezonu ilk yarı müsabakaları sonrasında kulüplerin sportif nedenler dışında gördüğü kırmızı kartlara ilişkin bir analiz raporu hazırladı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Kulüplerin, itiraz, hakaret, sportmenliğe aykırı davranış ve maç görevlilerine yönelik sözlü eylemler gibi sportif sebepler dışındaki nedenlerle yüksek sayıda kırmızı kart gördüğü tespit edildi.

Dikkat çeken rakamları TFF paylaştı. Özellikle kırmızı kart sayılarındaki artış gelişim liglerindeki kara tabloyu ortaya koydu.

Gelişim Liglerinin temel amacının yalnızca kazanmak ya da profesyonel futbolcu yetiştirmek olmadığı, aynı zamanda genç sporcuların karakter, davranış ve değerler sisteminin şekillendiği bir eğitim ortamı olduğu vurgulandı.

İŞTE TFF'NİN FAIR PLAY RAPORU:

Antrenörlerin saha kenarındaki tutumlarının genç oyuncular üzerinde doğrudan etkili olduğu, öfke kontrolü ve hakem kararlarına yönelik aşırı itirazların oyuncular tarafından model alındığı belirtildi.

Bağırmak, itiraz etmek ve öfke göstermek gibi davranışların farkında olunmadan genç oyunculara öğretildiği ifade edildi.

TFF MESAJ VERDİ

Antrenörlerin skorun ötesinde doğru davranış modelini benimseyen, rehberlik eden ve örnek olan bir yaklaşımı sürdürmeleri gerektiği vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan müsabakalarında tüm paydaşlardan sportmenlik, saygı ve eğitim odaklı yaklaşımı ön planda tutmalarını beklediğini açıkladı.