TFF açıkladı: Gelişim liglerinde kara tablo

TFF açıkladı: Gelişim liglerinde kara tablo
Yayınlanma:
Süper Lig'in ilk yarı raporunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu gelişim liglerindeki durumu da ortaya koyan verileri paylaştı. Alt liglerdeki kara tablo ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü, 2025-2026 sezonu ilk yarı müsabakaları sonrasında kulüplerin sportif nedenler dışında gördüğü kırmızı kartlara ilişkin bir analiz raporu hazırladı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Kulüplerin, itiraz, hakaret, sportmenliğe aykırı davranış ve maç görevlilerine yönelik sözlü eylemler gibi sportif sebepler dışındaki nedenlerle yüksek sayıda kırmızı kart gördüğü tespit edildi.
Dikkat çeken rakamları TFF paylaştı. Özellikle kırmızı kart sayılarındaki artış gelişim liglerindeki kara tabloyu ortaya koydu.
Gelişim Liglerinin temel amacının yalnızca kazanmak ya da profesyonel futbolcu yetiştirmek olmadığı, aynı zamanda genç sporcuların karakter, davranış ve değerler sisteminin şekillendiği bir eğitim ortamı olduğu vurgulandı.

İŞTE TFF'NİN FAIR PLAY RAPORU:

tffdd.jpg

Antrenörlerin saha kenarındaki tutumlarının genç oyuncular üzerinde doğrudan etkili olduğu, öfke kontrolü ve hakem kararlarına yönelik aşırı itirazların oyuncular tarafından model alındığı belirtildi.
Bağırmak, itiraz etmek ve öfke göstermek gibi davranışların farkında olunmadan genç oyunculara öğretildiği ifade edildi.

TFF'den bahis cezalarına itiraz eden 70 futbolcu için karar çıktıTFF'den bahis cezalarına itiraz eden 70 futbolcu için karar çıktı

TFF MESAJ VERDİ

Antrenörlerin skorun ötesinde doğru davranış modelini benimseyen, rehberlik eden ve örnek olan bir yaklaşımı sürdürmeleri gerektiği vurgulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan müsabakalarında tüm paydaşlardan sportmenlik, saygı ve eğitim odaklı yaklaşımı ön planda tutmalarını beklediğini açıkladı.

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti
Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti
TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanalda
TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanalda
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası