TFF'den bahis cezalarına itiraz eden 70 futbolcu için karar çıktı

Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis cezalarına itiraz eden 70 futbolcunun cezalarının onandığını duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadıkları belirlenen ve bu nedenle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların yaptığı itirazlar Tahkim Kurulu’nca değerlendirildi.

CEZALAR ONANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, toplam 70 futbolcu hakkında verilen cezaların onandığı duyuruldu.

Son Dakika | Erden Timur hakkında tutuklama talebi!Erden Timur hakkında tutuklama talebi!

Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi nedeniyle verilen kararlarda olayın sübuta erdiği, hukuki değerlendirme ve cezanın belirlenmesi yönlerinden herhangi bir hata bulunmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle yapılan itirazların reddedildiği ve kararların oy birliğiyle onandığı ifade edildi.

İŞTE CEZA ALAN FUTBOLCULAR

Hak mahrumiyeti cezaları kesinleşen futbolcuların aldıkları cezalar ise şu şekilde sıralandı:

3 ay hak mahrumiyeti: Abdullah Berk Karadağ, Abdullah Kaan Karaca, Abdullah Kaygısız, Adar Aygür, Ahmed Fırat Seven, Ahmet Keleş, Ahmet Uzun, Ali Akkuş, Ali Ali, Ali Emir Kılıç, Ali Emre Ustaalioğlu, Ali Kılıç, Alper Demir, Alperen Arslan, Alperen Doğan, Arda Bilmez, Arda Furkan Cirit, Arda Kumru, Arda Okumuş, Atakan Akbulut, Atakan Aybastı, Baran Çetin, Batuhan Kara, Batuhan Yılmaz, Berat Şehirli, Berk Akgönül, Berkay Ünlü, Berkcan Aytaç, Bora Barlas, Burak Büyükkaya
6 ay hak mahrumiyeti: Abdulkadir Akyüz, Abdullah Özçelik, Abdullah Şahin, Adem Ercan, Ahmet Kutay Çakır, Ahmet Memiş, Ahmet Yalçın Öztürk, Ali Kemal Özkan, Ali Sinan Gayla, Alperen Köroğlu, Baran Işık, Baran Keleş, Bayduhan Taşova, Berkay Arı, Berkay Emre Sarısu, Berkay Sezer, Bertuğ Uz, Buğra Aksoy, Burak Aydın, Can Alp Fidanoğlu
9 ay hak mahrumiyeti: Abdullah Berkay Ekmekci, Abdurrahman Emek, Abidin Uslu, Ahmet Emin Aksakal, Ahmet Mert Kara, Ali Erkin, Ali Kızılkuyu, Anıl Arıcıoğlu, Anıl Doyuran, Anıl Özçelik, Atakan Aksoy, Atakan Yılmaz, Barış Baran, Bora Çuha, Burak Gürler, Burak Karapınar
12 ay hak mahrumiyeti: Ali Fırat Okur, Anıl Batın Aydın, Behlül Aydın, Berkay Caymaz

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

