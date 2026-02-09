TFF'den ceza ala ala rekor kıran Amedspor'un başkanı Eren Hacıosmanoğlu ile görüştü

TFF'den ceza ala ala rekor kıran Amedspor'un başkanı Eren Hacıosmanoğlu ile görüştü
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de lider olan Amedspor, son dönemde sürekli ceza almasıyla da gündeme gelmişti. Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, TFF'ye giderek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren şampiyonluğun güçlü adayı Amedspor, son dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Kulübü'nden aldığı cezalarla gündeme gelmişti.

TFF 1. Lig lideri Amedspor'un TFF ile ne görüştüğü ortaya çıktı? Flaş açıklamaTFF 1. Lig lideri Amedspor'un TFF ile ne görüştüğü ortaya çıktı?

TFF'den para cezası ala ala rekor kıran Amedspor'da son olarak futbolcusu Çekdar Orhan'a da 5 maç ceza verilmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, İdeolojik Propaganda Yapılması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/2. maddeleri uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ÇEKDAR ORHAN’ın, İdeolojik Propaganda Yapması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/1-a maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Amedspor o kadar çok para cezası almıştı ki, son olarak cezaların ödenmesi için yardım kampanyası başlatılmıştı.

EREN HACIOSMANOĞLU'NA GİTTİ

Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Orjinal boyutları için tıklayınız
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Nahit Eren'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Eren de kendisine Amed Sportif Faaliyetler forması hediye etti.
Ziyarette Amedspor'a verilen cezaların da görüşüldüğü ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Spor
La Liga ekibini bıraktı koşa koşa 2. Lig'de şampiyonluğa giden takıma geldi
La Liga ekibini bıraktı koşa koşa 2. Lig'de şampiyonluğa giden takıma geldi
Göztepe 3 kişilik ekip kurdu: Trabzonspor da istedi
Göztepe 3 kişilik ekip kurdu: Trabzonspor da istedi
Derbinin hakemi geceyi hastanede geçirdi: Olaylı maç Sakarya'yı ayağa kaldırdı
Derbinin hakemi geceyi hastanede geçirdi: Olaylı maç Sakarya'yı ayağa kaldırdı