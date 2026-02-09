TFF'den ceza ala ala rekor kıran Amedspor'un başkanı Eren Hacıosmanoğlu ile görüştü

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren şampiyonluğun güçlü adayı Amedspor, son dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Kulübü'nden aldığı cezalarla gündeme gelmişti.

TFF 1. Lig lideri Amedspor'un TFF ile ne görüştüğü ortaya çıktı?

TFF'den para cezası ala ala rekor kıran Amedspor'da son olarak futbolcusu Çekdar Orhan'a da 5 maç ceza verilmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, İdeolojik Propaganda Yapılması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/2. maddeleri uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ÇEKDAR ORHAN’ın, İdeolojik Propaganda Yapması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/1-a maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Amedspor o kadar çok para cezası almıştı ki, son olarak cezaların ödenmesi için yardım kampanyası başlatılmıştı.

EREN HACIOSMANOĞLU'NA GİTTİ

Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Nahit Eren'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Eren de kendisine Amed Sportif Faaliyetler forması hediye etti.

Ziyarette Amedspor'a verilen cezaların da görüşüldüğü ileri sürüldü.