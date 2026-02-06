TFF 1. Lig lideri Amedspor'un TFF ile ne görüştüğü ortaya çıktı? Flaş açıklama

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor Kulübü'nde TFF'den üst üste gelen cezalalardan sonra başkan Nahit Eren açıklamalarda bulundu.

Nahit Eren, Güneydoğu Ekspres'teki habere göre TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Eren, "Her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Sosyal medya ekibimiz, bu gerçeğe dikkat çekmek için, bilgimiz dahilinde bu videoyu yeniden paylaştı. Bu tamamen kadına yönelik şiddete ve cinayetlere karşı alınmış bir tutumdur. Buna rağmen cezalandırıldık" dedi.

"AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ"

Nahit Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz futbolun birleştirici ve dayanışmacı yönüne inandık. Yaşadıklarımızı gündemleştirmedik. Ama bu, sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. TFF ile yapılan görüşmede hiçbir ayrıcalık talep etmedik. TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden ve kimseden lehimize bir pozisyon istemedik. Sadece adil bir yaklaşım talep ettik. Emeğimize ve çabamıza saygı duyulmasını istedik. Hak eden takımın Süper Lig’e çıkacağı adil bir sezon talep ettik.

Herhangi bir ideolojik çağrışımı olmayan, tamamen kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı bir duruş sergiledik. Buna rağmen cezalandırıldık. Ama biz Amedspor’un hakkını savunmaktan geri durmayacağız. Hedefimiz nettir: Süper Lig."