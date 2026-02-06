TFF gece duyurdu: Erzurumspor ve Amedspor'a kötü haber

TFF gece duyurdu: Erzurumspor ve Amedspor'a kötü haber
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Erzurumspor ve Amedspor'la ilgili aldığı kararları açıkladı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Amedspor ile Erzurumspor'a kötü haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararları gece açıkladı.

Erzurumspor'a 4-0 kazandığı Sarıyer maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurduErzurumspor'a 4-0 kazandığı Sarıyer maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

Bu kararlara göre; Amedspor'a para, futbolcusu Çekdar Orhan'a da maç cezası verildi.
Erzurumspor Kulübü de yine para cezasına çarptırıldı.

ÇEKDAR ORHAN'A 5 MAÇ CEZA

Yapılan açıklama şöyle:
ERZURUMSPOR FK’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, İdeolojik Propaganda Yapılması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/2. maddeleri uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ÇEKDAR ORHAN’ın, İdeolojik Propaganda Yapması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/1-a maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

