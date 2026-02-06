TFF gece duyurdu: Erzurumspor ve Amedspor'a kötü haber

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Amedspor ile Erzurumspor'a kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararları gece açıkladı.

Erzurumspor'a 4-0 kazandığı Sarıyer maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

Bu kararlara göre; Amedspor'a para, futbolcusu Çekdar Orhan'a da maç cezası verildi.

Erzurumspor Kulübü de yine para cezasına çarptırıldı.

ÇEKDAR ORHAN'A 5 MAÇ CEZA

Yapılan açıklama şöyle:

ERZURUMSPOR FK’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, İdeolojik Propaganda Yapılması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/2. maddeleri uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ÇEKDAR ORHAN’ın, İdeolojik Propaganda Yapması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/1-a maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.