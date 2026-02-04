Erzurumspor'a 4-0 kazandığı Sarıyer maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Erzurumspor, galibiyet serisine Sarıyer maçıyla devam etti.

Erzurumspor, Sarıyer'i 4-0 gibi farklı bir skorla yenerken puanını da 45 yaptı.

Serkan Özbalta Erzurumspor'a müjdeyi verdi: 6 gün uyarısı yaptı

TFF 1. Lig'de yükselişteki Erzurumspor, bu galibiyetle 2. sırada yer alırken, lider Amedspor'un 1 puan arkasındıa, 3. sıradaki Esenler Erokspor'un da 1 puan önünde bulunuyor.

TFF'DEN ERZURUMSPOR AÇIKLAMASI

Erzurumspor, farklı galibiyete sevinirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

Federasyon, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Erzurumspor da yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."