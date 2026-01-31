Serkan Özbalta Erzurumspor'a müjdeyi verdi: 6 gün uyarısı yaptı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Sarıyer'i 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını belirten Özbalta, "Sarıyer ikinci yarıya iyi başladı.Onlar da erken yedikleri golün şokun üzerlerinden atıp, top oynamak istediler ki 'En azından bir puan çıkaralım buradan.' dediler. İkinci yarı 10-15 dakikadan sonra eğer oyun öyle devam etseydi sahadaki diziliş anlamında değişikliğe gidecektim. Ama ondan sonra oyuncular toparlandı. Tam toparlandı dediğimiz noktada golü bulduk. Orada bir rahatlama oldu" dedi.

Özbalta, şöyle devam etti:

"Tertemiz bir müsabaka oldu. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Geçen haftadan cezalı olunduğu için az bir taraftar grubu vardı ama ellerinden geldiğince onlar da bizi desteklediler. Galibiyet onlara ve şehrimize armağan olsun. Ligde uzun bir yolumuz var. Final niteliğinde bir çok maça çıkacağız. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Sakaryaspor karşılaşması da bunlardan biri.

Fernando'yu aramıza kattık. Yönetim kurulumuzdan 3 tane talebimiz vardı. Hem onlar çalışıyorlar hem biz çalışıyoruz ama tabii ki 6 gün kaldı. 6 Şubat'ta transfer bitiyor. Kalite katacak, takımın oyun gücünü yukarıya çekecek ve Erzurum iklimine adapte olabilecek oyuncuları aramıza katmalıyız. Yönetimimiz çalışıyor. Ama mutlaka aramıza iki tane daha oyuncu katmalıyız. Final dediğimiz müsabakalarda, deplasmanlarda bu iş çok çok daha zorlaşacak. 6 Şubat'a kadar bu istediğimiz tarzdaki oyuncular olmadığında da elimizdeki oyuncu grubu, Allah'ın izni ile bu işi görebilecek kadar hem aklıselim hem de iş ahlakına sahipler. Evvelallah son müsabakaya kadar biz bu işi götüreceğiz diye düşünüyorum. Transfer yapmak için transfer olmayacak."