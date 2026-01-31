1. Lig'de farklı galibiyet: Amedspor'u geçtiler

1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Amedspor'u geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sarıyer'i ağırladı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 4-0'lık farklı galibiyeti ile noktalandı.
Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 1. dakikada Eren Tozlu, 65. dakikada Sefa Akgün, 71. dakikada Baiye ve 90+5'te Murat Cem Akpınar attı.

aa-20260131-40417619-40417606-erzurumspor-fk-sms-grup-sariyerspor.jpg
Erzurumspor FK oyuncuları büyük sevinç yaşadı

MAÇ FAZLASIYLA AMEDSPOR'U GEÇTİ

Bu sonuçla Erzurumspor FK, puanını 45 yaptı ve maç fazlasıyla Amedspor'u geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
Sarıyer ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Amar), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye (Dk. 80 Ali Ülgen), Sefa Akgün, Crociata (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Regattin (Dk. 87 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 87 Eşref Korkmazoğlu), Enver Kulasin (Dk. 81 Dembele), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Camara, Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 81 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 1 Eren Tozlu, Dk. 65 Sefa Akgün, Dk. 71 Baiye, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 56 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

