TFF'den Amedspor'a kötü haber: Kulübün açıklamasından sonra geldi

TFF 1. Lig lideri Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gece saatlerinde kötü bir haber daha geldi.

TFF Disiplin Kurulu, Amedspor Kulübü'ne saç örme videosu nedeniyle 802 bin lira para cezası vermişti.

Bu ceza üzerine Amedspor İstişare Kurulu yardım kampanyası başlatmış, kulüp de şu açıklamayı yapmıştı:

Amedspor İstanbul ekibiyle anlaştı

"Kentimizin meslek ve sivil toplum kuruluşları, Kulübümüze destek ve dayanışma kampanyası başlatmış olduklarını kamuoyuna duyurmuştur. Kampanyaya katılmak üzere ne şekilde bağış yapılacağı konusunda Kulübümüze ulaşan yoğun talepler nedeniyle bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kulübümüze maddî bağışta bulunmak isteyenler, http://amedspor.com.tr adresinde yer alan “Bağış Yap” sekmesi aracılığıyla güvenli ve hızlı bir şekilde bağışta bulunabilirler. Kulübümüze nakdi bağışta bulunmak isteyen tüm taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren de Güneydoğu Ekspres'e verdiği demeçte “Amedspor, bütün Diyarbakır halkının malıdır. Her hafta halkımız, Amedspor’un maçlarında büyük bir heyecan yaşıyor. Bizler yönetim ve istişare kurulu olarak tüm zamanımızı ve enerjimizi Amedspor için harcıyoruz. Bu görev bizim için büyük bir onur ve gururdur. Maddi ve manevi desteğimiz sürüyor. Ancak Diyarbakır’da yaşayan ve buradan beslenen herkesin Amedspor’a sahip çıkma sorumluluğu vardır. Bu nedenle Diyarbakır milletvekillerinin de Amedspor’a destek çıkmalarını bekliyoruz” demişti.

TFF AMEDSPOR'U YİNE SEVK ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu gece saatlerinde Amedspor'u tekrar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ideolojik propaganda yapılması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu ÇEKDAR ORHAN’nın aynı müsabakadaki “ideolojik propaganda yapması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Amedspor Kulübü'nün özellikle Çekdar Orhan'ın tedbirli olarak PFDK'ya sevkine nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.