Amedspor yolladığı gibi İstanbul ekibiyle anlaştı

Amedspor, daha önce Galatasaray'da da oynayan 32 yaşındaki futbolcu Aytaç Kara'yı sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ederek kadrosuna katmıştı.



Aytaç Kara, Amedspor'da yarım sezon kaldı. 16 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Tecrübeli futbolcuyla ara transfer döneminde ise karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

SARIYER'LE ANLAŞTI

Aytaç Kara'nın ayrılır ayrılmaz yeni takımı da belli oldu.

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre Aytaç Kara, Amedspor'un eski teknik direktörü Servet Çetin'in takımı Sarıyer'le anlaştı.

Servet Çetin, daha önce de Ömer Bayram'ı Sarıyer'in kadrosuna katmıştı.

Sarıyer ile her konuda anlaştığı belirtilen Aytaç Kara'nın bu hafta içinde sözleşmeyi imzalanması bekleniyor.

Aytaç Kara, Galatasaray ve Amedspor'un dışında Kasımpaşa, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Altay ve Yeni Malatya fodrmalarını da giymişti.