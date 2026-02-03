Amedspor yolladığı gibi İstanbul ekibiyle anlaştı

Yayınlanma:
Amedspor'un ara transferde yollarını ayırdığı futbolcunun İstanbul ekibiyle anlaştığı belirtildi.

Amedspor, daha önce Galatasaray'da da oynayan 32 yaşındaki futbolcu Aytaç Kara'yı sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ederek kadrosuna katmıştı.

Aytac Kara İmzaladı | Haberler > DİYARBAKIR
Aytaç Kara, Amedspor'da yarım sezon kaldı. 16 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcuyla ara transfer döneminde ise karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

SARIYER'LE ANLAŞTI

Aytaç Kara'nın ayrılır ayrılmaz yeni takımı da belli oldu.

Amedspor'da eşi benzeri görülmemiş olay: Milletvekillerini de çağırdılarAmedspor'da eşi benzeri görülmemiş olay: Milletvekillerini de çağırdılar

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre Aytaç Kara, Amedspor'un eski teknik direktörü Servet Çetin'in takımı Sarıyer'le anlaştı.
Servet Çetin, daha önce de Ömer Bayram'ı Sarıyer'in kadrosuna katmıştı.
Sarıyer ile her konuda anlaştığı belirtilen Aytaç Kara'nın bu hafta içinde sözleşmeyi imzalanması bekleniyor.
Aytaç Kara, Galatasaray ve Amedspor'un dışında Kasımpaşa, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Altay ve Yeni Malatya fodrmalarını da giymişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

