Amedspor'da eşi benzeri görülmemiş olay: Milletvekillerini de çağırdılar
Amedspor için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya başladı. Başkan Nahit Eren, milletvekillerine de çağrıda bulunurken, "Destek çıkmalarını bekliyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'a TFF'nin saç örme videosu nedeniyle 802 bin lira para cezası vermesi camiayı adeta ayağa kaldırdı.
Diyarbakır'da dün toplanan Amedspor İstişare Kulübü'nün çağrısınadan sonra kulüp yönetimi de aynı şekilde destek çağrısı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kentimizin meslek ve sivil toplum kuruluşları, Kulübümüze destek ve dayanışma kampanyası başlatmış olduklarını kamuoyuna duyurmuştur. Kampanyaya katılmak üzere ne şekilde bağış yapılacağı konusunda Kulübümüze ulaşan yoğun talepler nedeniyle bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kulübümüze maddî bağışta bulunmak isteyenler, http://amedspor.com.tr adresinde yer alan “Bağış Yap” sekmesi aracılığıyla güvenli ve hızlı bir şekilde bağışta bulunabilirler. Kulübümüze nakdi bağışta bulunmak isteyen tüm taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

NAHİT EREN MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren de Güneydoğu Ekspres'e verdiği demeçte milletvekillerine seslendi. Eren şunları söyledi:
“Amedspor, bütün Diyarbakır halkının malıdır. Her hafta halkımız, Amedspor’un maçlarında büyük bir heyecan yaşıyor. Bizler yönetim ve istişare kurulu olarak tüm zamanımızı ve enerjimizi Amedspor için harcıyoruz. Bu görev bizim için büyük bir onur ve gururdur. Maddi ve manevi desteğimiz sürüyor. Ancak Diyarbakır’da yaşayan ve buradan beslenen herkesin Amedspor’a sahip çıkma sorumluluğu vardır. Bu nedenle Diyarbakır milletvekillerinin de Amedspor’a destek çıkmalarını bekliyoruz.”

