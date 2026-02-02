Amedspor'dan tarihi karar: Resmen açıkladılar

Amedspor'dan tarihi karar: Resmen açıkladılar
TFF 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Amedspor'da TFF'nin son verdiği cezalardan sonra tarihi kararlar alındı. İstişare Kurulu toplantısından sonra açıklama yapıldı.

TFF 1. Lig'de lider olan şampiyonluğun en büyük adayı Amedspor'da TFF'nin verdiği cezalara tepki büyük oldu.

Amedspor İstişare Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra konuşan İstişare Kurulu Başkanı Metin Klavuz, "Federasyon tarihinin en büyük cezası. Hukuk zemininden kopmadan her platformda Amedspor’un hakkını savunacağız. Bırakın futbol oynansın. Futbolun sadece sahada oynandığını gördük” dedi.

"KANUNA VE ANAYASA'YA AYKIRI"

Amedspor İstişare Kurulu adına konuşan Sorgül Aytek ise Güneydoğu Ekspres'teki habere göre şunları söyledi:
"Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık amacıyla hazırlanan bir videonun gerekçe gösterilerek ceza verilmesi hukuka aykırıdır.
Video kadına yönelik şiddeti protesto etmeyi amaçlamaktadır. Bu paylaşıma ilişkin herhangi bir adli ya da idari işlem tesis edilmememiştir. Buna rağmen TFF, daha önce yayınlanmış ve hiçbir hukuki sorun doğurmamış bu video gerekçesiyle Amedspor’u 27 Ocak 2026 tarihinde PFDK’ye sevk etmiştir.
PFDK, futbolun ve kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve ideolojik propaganda gerekçesiyle Amedspor’a 802 bin 500 TL para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren’e ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu kararlar hukuki dayanaktan yoksundur.
PFDK’nın kararı; başta TFF talimat ve statüleri olmak üzere, kanuna, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne açıkça aykırıdır. Demokratik toplumların temel değeri olan ifade özgürlüğünü ihlal eden bu karar, herhangi bir somut gerekçeye dayanmamakta; belirlilik, öngörülebilirlik ve kesinlik gibi hukukun temel ilkeleriyle çelişmektedir.”

