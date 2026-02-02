Amedspor kaçıyor onlar kovalıyor

TFF 1. Lig'de kıran kırana bir zirve yarışı yaşanıyor. Amedspor, haftalardır liderliğini korurken; Erzurumspor, Esenler Erokspor, Çorum FK takipten ayrılmıyor. Bodrum FK da aldığı son galibiyetle "Yarışta ben de varım" diyor. Play off yarışı da nefes kesiyor.

AMEDSPOR 46, ERZURUMSPOR 45 PUANDA

Ligde son maçında Adana Demirspor'u 7-0 yenen Amedspor, 23. haftayı da lider tamamladı. Diyarbakır temsilcisi 46 puanda.

Erzurumspor ise yakaladığı çıkışı sürdürüyor. Son maçında kendi sahasında Sarıyer'i 4-0 gibi farklı bir galibiyetle tamamladı. 45 puanda ve Amedspor'un hemen arkasında.

Esenler Erokspor 41 puanda ama haftanın son maçında bu akşam kendi sahasında Ümraniyespor'la karşılaşacak. Kazanması halinde puanını 44 yaparak üstteki ikiliye çok yaklaşmış olacak.

Ligin dikkat çeken bir başka takımı da Çorum FK. Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek puanını 41 yaptı. Bodrum FK da 39 puanda.

Ligi ilk 2 sırada bitiren takım direkt Süper Lig'e çıkacak.

3. çıkacak takım ise play off maçlarıyla belli olacak. Play off için de yarış dikkat çekiyor. Pendik, Bandırmaspor, Boluspor, Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü yarışta. Hatta daha alt sıralardaki diğer takımların da şansı bulunuyor.

Yarışın ligin sonuna kadar süreceği belli oluyor.