Alkışlar Sinan Kaloğlu'na: Amedspor'un nasıl mutlu sona ulaşacağını anlattı

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adana Demirspor'u 7-0 yendikleri maçtan sonra rakip oyuncuları kutladı. Kaloğlu, Amedspor'un nasıl mutlu sona ulaşacağını da anlattı.

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, TFF 1. Lig'de liderliğe geri aldıkları 7-0'lık Adana Demirspor galibiyetini yorumlarken, rakip takımın futbolcularını kutladı.

Amedspor liderliği kaybedince 7 gol attıAmedspor liderliği kaybedince 7 gol attı

Kaloğlu, önce kendi takımını tebrik ettikten sonra rakip takımdaki gençleri teselli ederek alkışları aldı ve şunları söyledi:
"Adana Demirsporlu kardeşlerimi daha çok kutluyorum. Neden mi? Çünkü çok köklü bir camia, zor günler geçiriyor ama aslan yürekli genç kardeşlerimiz her maça çıkarak ve çok da iyi mücadele ederek yüreklerini ortaya koyuyor. Bana göre onlar kaybetmedi, onlar kazananlar. Her maçta kazanacaklar. Çünkü onlar bizim futbolumuzun geleceği. Çok gençler, çok iyi mücadele ediyorlar. Siz skora bakmayın. Yani skor çok da şey değil. Evet, bugün farklı bir galibiyet bizim için iyi bir moral oldu. İlk defa gol atan oyuncular oldu. Bu formayla golle tanışan oyuncular oldu. Bu taraftan evet bizim için pozitif etkileri çok iyi oldu ama daha ziyade futbolumuzun gençlerini burada görmek, onların sahada yüreklerini ortaya koymalarını izlemek gerçekten sevindirici. O yüzden Adana Demirspor'lu kardeşlerim hiç üzülmesin. Onların gelecekleri, yolları çok açık. Onlara bundan sonra da başarılar diliyorum."

"EGODAN KİBİRDEN UZAK DURACAĞIZ"

Rakipleri karşısında çok ciddi oynadıklarını vurgulayan Kaloğlu, şöyle devam etti:
"Adana Demirspor'un son iki rakibi Çorumspor ve Bandırmaspor maçlarına baktığımızda Adana Demirspor, o maçlarda çok daha efektifti, çok daha iyi oynamıştı. Bugün takım işini ciddiye aldı. Hiç pozisyon vermedik neredeyse. O yüzden sevindirici taraf her maçın ciddiye alınması ve saygı duyulması rakibe. Bizim için en önemli şey bu. Biz egodan, kibirden uzak duracağız. Biz her zaman işimizi yapacağız ve bir şekilde de mutlu sona ulaşacağız.”

Kaynak:DHA

