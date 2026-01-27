TFF Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Yayınlanma:
TFF, Antalyaspor – Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor – Alanyaspor maçına ait VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig’de 19. Haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF’nin resmi Youtube kanalı üzerinden paylaşılan kayıtlarda sadece 2 maça yer verildi. TFF, Antalyaspor – Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor – Alanyaspor maçına ait kayıtlara yer verildi. Diğer maçlarda ise hakemler, VAR'a gitmediği için kural gereği konuşmalar açıklanmadı.

GENÇLERBİRLİĞİ’NNİ GOLÜ HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKETTEN İPTAL EDİLDİ

Kayıtlarda Gençlerbirliği lehine verilen penaltı kararının hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı iptal edildiği görüldü.

RİZESPOR’UN GOLÜ OFSAYTTAN İPTAL EDİLDİ

Diğer maçta ise Çaykur Rizespor’un kaydettiği golün ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği anlara dair kayıtlara yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

