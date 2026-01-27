Sinan Engin'den Manchester City Galatasaray maçı tahmini: Sonucu duyurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.
“MANCHESTER CITY KAZANIR”
Karşılaşmaya dair Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Manchester City’nin galip geleceğini öne sürdü. Sinan Engin açıklamasında “Temennim Galatasaray kazansın ya da Galatasaray berabere kalsın ama ben Manchester City, kazanır diyorum” ifadelerini kullandı.
PUAN DURUMU
Geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan Manchester City, 11. sırada bulunuyor. 10 puandaki Galatasaray ise 17. sırada yer alıyor.
İLK 8 İÇİN KAZANMASI LAZIM
İngiliz ekibinin doğrudan son 16 turuna yükselmesi için Galatasaray’ı farklı mağlup edip ilk 8 içerisinde yer alması gerekiyor.