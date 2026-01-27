Galatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecek

Galatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecek
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'in alacaklarını ödeyip, sözleşmesini tek taraflı feshedecek.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, planları arasında yer almayan Yusuf Demir için yeni bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLECEK

Milliyet’te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını ödeyecek.

Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istediIcardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi

23 YAŞ ALTI TRANSFER YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir ile yolların ayrılmasının ardından 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanına transfer yapacak.

yusuf-demir-233-404831.webp

TALİBİ ÇIKMADI

Sarı-kırmızılılar, oyuncuya kulüp bulmasını söylese de bu zamana kadar herhangi bir talibi çıkmadı. Buna ek olarak oyuncunun menajeri, takımdan ayrılmak için alacaklarının tamamını talep ettiklerini duyurmuştu.

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 3 maçta forma şansı bulabilen Yusuf Demir, 126 dakika sahada kalabildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Spor
TFF 3. Lig'i karıştıran maç: Hakem göz göre göre golü iptal etti
TFF 3. Lig'i karıştıran maç: Hakem göz göre göre golü iptal etti
Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi
Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi