Galatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, planları arasında yer almayan Yusuf Demir için yeni bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLECEK

Milliyet’te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını ödeyecek.

23 YAŞ ALTI TRANSFER YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir ile yolların ayrılmasının ardından 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanına transfer yapacak.

TALİBİ ÇIKMADI

Sarı-kırmızılılar, oyuncuya kulüp bulmasını söylese de bu zamana kadar herhangi bir talibi çıkmadı. Buna ek olarak oyuncunun menajeri, takımdan ayrılmak için alacaklarının tamamını talep ettiklerini duyurmuştu.

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 3 maçta forma şansı bulabilen Yusuf Demir, 126 dakika sahada kalabildi.