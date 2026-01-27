Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi

Yayınlanma:
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, Galatasaray'dan oynama garantisi talep etti.

Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

ICARDI KUTLAMALARA KATILMADI

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Mauro Icardi’nin kutlamalara katılmadı. Arjantinli futbolcu stattan menajeri Elio Pino ile ayrıldı.

Görüntüler sosyal medya gündem olurken Elio Pino ve Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yapılan toplantıda Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi ile devam etmek istediklerini belirtti.

dursu-ozbek-aa-33-509196.webp

OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Elio Pino ise yıldız golcünün yedek kalmaktan memnun olmadığını ve yeni sözleşme için oynama garantisi istediğini aktardı.

28 MAÇTA 10 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Mauro Icardi, bin 360 dakika sahada kaldı. Icardi bu sürede 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

