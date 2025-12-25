TFF hakemleri açıkladı

TFF 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

CUMARTESİ:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

PAZAR:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir

13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran

PAZARTESİ:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar

