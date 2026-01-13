TFF bahisten ceza alan 57 futbolcuya daha kötü haberi verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan 57 futbolcunun yaptığı itirazı inceledi.

TAMAMININ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan eylem ve verilen ceza arasında bir isabetsizlik olmadığı belirtilerek itirazların tamamı reddedildi. Bu kararla birlikte 57 futbolcu hakkındaki cezalar kesinleşti.

İtirazı reddedilen isimler şu şekilde:

İsmail Güner, Kaan Atakan, Kaan Ün, Kaan Yıldırım, Kerem Yaşa, Korkmazcan Dernek, Kürşat Babamoğlu, Mehmet Aydın, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Çetin, Mehmet Kaan Gündüz, Mehmet Küçükdurmuş, Mehmet Turan Karamahmut, Mert Efe Çölbeyi, Mert Korkmaz, Muhammed Enes Salik, Muhammed Eren Türkmen, Muhammed Halit Birçerpanlı, Muhammed Mustafa Yıldırım, Muhammed Samed Karakoç, Muhammet Furkan Kılıç, Muhammet Özkan, Murat Elkatmış, Murat Şenel, Musa Gürel, Musa Yüksel, Mustafa Aköz, Mustafa Köroğlu, Muzaffer Cem Kablan, Mücahit Aslan, Mümin Uyar, Necati Bilgiç, Necmican Cebeci, Nevzat Gezer, Nihat Koç, Nimet Kayaalp, Ogün Er, Oğuzhan Dertli, Tayfun Çulha, Tayfun İkiz, Tufan Kelleci, Tugay Gündem, Tunahan Demir, Tunahan Güngör, Uğurcan İkikardeş, Umut Karataş, Utku Öztürk, Vedat Böyükgül, Yasin Dülger, Yasin Yiğit Berber, Yavuz Selim Taşer, Yunus Emre Kobya, Yunus Emre Köse, Yusuf Ali Çakır, Yusuf Delen, Yusuf Mert Tunç, Ziyahan Erbaşı.