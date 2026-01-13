TFF Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sevklerini açıkladı: 3 futbolcunun paylaşımı başa bela oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF, Galatasaray - Fenerbahçe finalinin PFDK sevklerini açıkladı. Oosterwolde, Jhon Duran ve Lemina paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.
HER İKİM TAKIM DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF'den yapılan açıklamaya göre her iki takım da çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİSİPLİNLİK OLDU
Ayrıca Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ve Jhon Duran, Galatasaray'dan ise Mario Lemina maçın ardından yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray'da istenmeyen adam olmuştu: Hakkında verilen son karar şaşırttı
TFF'den sevklere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.