TFF Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sevklerini açıkladı: 3 futbolcunun paylaşımı başa bela oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

HER İKİM TAKIM DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre her iki takım da çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİSİPLİNLİK OLDU

Ayrıca Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ve Jhon Duran, Galatasaray'dan ise Mario Lemina maçın ardından yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den sevklere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: