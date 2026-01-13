Galatasaray'da istenmeyen adam olmuştu: Hakkında verilen son karar şaşırttı
Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı’nda oynanacak mücadelenin başlamasına az bir zaman kala ilk 11’ler açıklandı.
YUSUF DEMİR İLK 11’DE
Galatasaray’ın ilk 11’inde en dikkat çeken isim Yusuf Demir oldu. Okan Buruk’un yollarını ayıracaklarını duyurduğu Yusuf Demir’e şans vermesi şaşkınlık yarattı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İPLERİ KOPARDI
Gençlerbirliği maçındaki performansıyla tepki çeken Yusuf Demir, ilk yarının bitmesinin ardından oyundan alındı.
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk Süper Kupa sonrası 6 ismi değiştirdi
MAAŞININ TAMAMINI TALEP EDİYOR
Maçın ardından Yusuf Demir ile ayrılık kararı alınırken henüz oyuncu gönderilemedi. Demir’in menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sezon sonunda bitecek olan sözleşmesindeki maaşının tamamını talep etti.