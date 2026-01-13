Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk Süper Kupa sonrası 6 ismi değiştirdi

Fethiyespor - Galatasaray mçaı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Okan Buurk, Süper Kupa'daki ilk 11'e göre 6 değişiklik yaptı.