Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk Süper Kupa sonrası 6 ismi değiştirdi

Fethiyespor - Galatasaray mçaı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Okan Buurk, Süper Kupa'daki ilk 11'e göre 6 değişiklik yaptı.

Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. VAR koltuğunda ise Eren Özyemişcioğlu oturacak.

SÜPER KUPA SONRASI 6 DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray teknbik direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'ya göre kadroda 6 ismi değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda Sallai, Abdülkerim, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper yer almadı.

İLK 11'LER

Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can, Şahan Akyüz, İrfan Akgün, Berat Satır, Cihan Kazan, Melih Okutan, Samet Asatekin, Ali Mert Aydın, Muhammet Enes Erdem

Galatasaray: Günay, Sanchez, Arda, Kazımcan, Eren, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
