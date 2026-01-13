Galatasaray'ın teklifini reddetti: Plan anında değişti

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Youssouf Fofana teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılarda rota Teun Koopmeiners’e yöneldi.

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Milano’ya gitti.

FOFANA TEKLİFİ REDDETTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Milan'dan Youssouf Fofana’yı transfer etmek üzere harekete geçti. Ancak Fransız futbolcu, transfer teklifini reddetti.

ROTA KOOPMEINERS’E YÖNELDİ

Fofana’dan gelen ret üzerine sarı-kırmızılılar, bir diğer Serie A ekibi olan Juventus'tan Teun Koopmeiners’e yöneldi.

JUVENTUS’TA BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 25 maça çıkan Hollandalı orta saha, bin 703 dakika sahada kaldı. Koopmeiners, gol ya da asist kaydedemedi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Teun Koopmeiners’in güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

