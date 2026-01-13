Fenerbahçe ve Beşiktaş var Galatasaray yok

Fenerbahçe ve Beşiktaş var Galatasaray yok
Yayınlanma:
Basketbol Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu. Fenerbahçe Beki ve Beşiktaş GAİN var, Galatasaray MCT Technic yok.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımları açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla birinci devre tamamlanırken ilk 8 sırada bulunan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ, Türkiye Kupası'nda yer alma hakkı elde etti.
Galatasaray MCT Tecnicn ise 9. sırada yer aldığı için kupa mücadelesinin dışında kaldı.

2 TORBAYA AYRILACAK

Ligin birinci yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom) ile ikinci 4'teki takımlar (Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ) 2 torbaya ayrılacak. Kura çekiminde ilk olarak çeyrek final eşleşmeleri belirlenirken daha sonra ev sahibi avantajını elde edecek takımlar belli olacak.

Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip şampiyon oldu: 2 günde 2 kupa kazandıFenerbahçe Galatasaray'ı yenip şampiyon oldu: 2 günde 2 kupa kazandı

Çeyrek final maçları 17-18 Şubat'ta oynanacak. Yarı finale kalacak ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek. Dörtlü Final organizasyonunda ise lig sıralamasında lider ekibin çeyrek final galibiyle lig dördüncüsünün çeyrek final kazananı, lig ikincisinin çeyrek final galibiyle lig üçüncüsünün çeyrek final kazananı, 20-22 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.
Erkekler Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 22 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Spor
Serdal Adalı söz verdi: Kimse merak etmesin
Serdal Adalı söz verdi: Kimse merak etmesin
Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek
Dünya rekortmeni Bengisu Avcı buzda yüzecek
Hakan Çalhanoğlu şoku: Inter kötü haberi verdi
Hakan Çalhanoğlu şoku: Inter kötü haberi verdi