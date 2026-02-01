TFF açıklamadan küme düştüler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci kez maça çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF kuralları gereğince küme düştü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Gebzespor ile Yeni Mersin İdmanyurdu'nun karşı karşıya gelmesi planlanıyordu.

YENİ MERSİN İDMANYURDU MAÇA ÇIKMADI

Ancak mali kriz nedeniyle deplasmana gidecek parayı bulamayan Yeni Mersin İdmanyurdu maça çıkmama kararı aldı.

Kurallar gereği maç saatine kadar statta beklemesi gereken Gebzespor, teknik ekibin gözetiminde antrenman maçı yaptı.

MENEMEN FK MAÇINA DA ÇIKMAMIŞLARDI

Daha önce de yine aynı sebepten Menemen FK deplasmanına gitmeyen Yeni Mersin İdmanyurdu, aynı sezonda 2. kez maça çıkmamış oldu.

TFF KÜME DÜŞÜRECEK

TFF kuralları gereğince aynı sezon içerisinde 2 kez maça çıkmayan takımlar bir alt lige düşürülüyor. TFF Disiplin Kurulu önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Yeni Mersin İdmanyurdu'nu küme düşürecek. Gebzespor ise hükmen galip sayılacak.

2. Lig ekibinde futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti2. Lig ekibinde futbolcular maça 2 gün kala tesisleri terk etti

KÜME DÜŞME HATTINDALARDI

Geride kalan 21 haftada 12 puan toplayan Yeni Mersin İdmanyurdu, 16. sırada yer alıyordu.

